07:15Общество
В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным
В Москве расширили перечень адресов, куда за единовременной социальной помощью могут обратиться призванные резервисты. Помимо центра поддержки семей мобилизованных, подать заявление теперь можно в семи флагманских центрах "Мои документы".
Они работают без выходных и перерывов с 10:00 до 22:00. Прийти туда могут и ближайшие родственники мобилизованного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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