Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным

В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным

В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

В МЧС предупредили москвичей о густом тумане 14 октября

"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена

Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии сухогруза

Офтальмологи рассказали о ситуации со зрением россиян

Ремонт "Северного потока" может потребовать замены значительной части трубы – Миллер

Склад боеприпасов подорван в Белгородской области после обстрела ВСУ

В Гидрометцентре предупредили о тумане в Москве

Сервис записи добровольцем на госуслугах набирает популярность в Москве

В Москве расширили перечень адресов, куда за единовременной социальной помощью могут обратиться призванные резервисты. Помимо центра поддержки семей мобилизованных, подать заявление теперь можно в семи флагманских центрах "Мои документы".

Они работают без выходных и перерывов с 10:00 до 22:00. Прийти туда могут и ближайшие родственники мобилизованного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществогородвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика