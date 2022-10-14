В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным

В Москве расширили перечень адресов, куда за единовременной социальной помощью могут обратиться призванные резервисты. Помимо центра поддержки семей мобилизованных, подать заявление теперь можно в семи флагманских центрах "Мои документы".

Они работают без выходных и перерывов с 10:00 до 22:00. Прийти туда могут и ближайшие родственники мобилизованного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.