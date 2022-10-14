В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

В России расширили список тех, кому положена отсрочка. О таких нововведениях сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Теперь под частичную мобилизацию не подпадают отцы троих детей до 16 лет, те, кто воспитывает троих и более детей до 18 лет, один из которых имеет инвалидность, а также те, у кого на иждивении ребенок, нуждающийся в паллиативном уходе. По словам омбудсмена, указание Генштаба уже направлено в военкоматы и призывные комиссии.

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