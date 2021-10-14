Школьники Севастополя получили ответное письмо от имени королевы Великобритании

Неожиданное письмо от британской королевы получили школьники из Севастополя. Оно опубликовано в официальном аккаунте школы в Instagram.

Ребята изучали города и традиции Великобритании и написали письмо Елизавете II. Пожелали ей здоровья и приложили постеры Севастополя. Спустя три месяца пришел ответ.

Королева поблагодарила за письмо, прислала буклеты о своей семье, и сказала, что рада, что дети занимаются английским. При этом в качестве адресата Британский королевский двор указал Россию. Хотя официально власти Великобритании не признали полуостров принадлежащим РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.