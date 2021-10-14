Телезрителям рассказали о главных событиях последнего часа

Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал тестирование детей на коронавирус. По его словам, несовершеннолетние теперь болеют чаще

Первый снег выпадет в Москве 19 октября. Однако на сугробы пока рассчитывать не стоит, сообщили синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.