Жителям столицы показали карту осадков

Москву накрыли сильные дожди. Синоптики сообщают, что за ближайшие сутки в городе может выпасть 45% месячной нормы осадков.

Подробнее о том, что происходит на карте и откуда в столицу идут дожди, – в эфире телеканала Москва 24.