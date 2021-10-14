ВОЗ не исключила возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока окончательно не отклоняет версию о том, что пандемия началась из-за утечки коронавируса из лаборатории. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, до сих пор рассматриваются все варианты. Они требуют тщательного и прозрачного расследования, которое сейчас и ведется. Это поможет не только разобраться с причинами ковида, но и предотвратить глобальные эпидемии в будущем.

Также Гебрейесус отметил, что пока не удается сделать прогноз, станет ли коронавирус когда-то сезонным заболеванием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.