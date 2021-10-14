В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявили 6 712 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 136 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 911 человек, выписали при этом 1 546 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 31 299 новых случаев коронавируса. При этом в 2 767 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 892 980 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,19%, Республике Алтай, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Бурятия – 0,2%, Республике Тыва, Сахалинской области – 0,22%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.