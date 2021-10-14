Эксперты рассказали о критериях выбора фиников

Финики выращивают в тропиках, поэтому в России все плоды импортные. В магазинах есть финики из Алжира и Туниса, Ирана и Израиля.

Но откуда вкуснее? И как выбрать идеальные финики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.