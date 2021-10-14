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Общество

07:45

Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за покупку лекарств

общество видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Россияне могут вернуть потраченные на лекарства деньги, получив налоговый вычет за покупку. Для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о препаратах в налоговый орган.

Сделать это нужно до конца года, когда были куплены лекарства. В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.

Также есть второй способ. Это подача в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларации и подтверждающего документа об этом. Сделать это необходимо в течении трех лет после покупки данных препаратов.

Произведенные расходы на лекарства, будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не более 120 000 рублей.

Налоговый вычет за покупку лекарств можно получить для себя или членов своей семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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