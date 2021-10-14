Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за покупку лекарств

Россияне могут вернуть потраченные на лекарства деньги, получив налоговый вычет за покупку. Для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о препаратах в налоговый орган.

Сделать это нужно до конца года, когда были куплены лекарства. В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.

Также есть второй способ. Это подача в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларации и подтверждающего документа об этом. Сделать это необходимо в течении трех лет после покупки данных препаратов.

Произведенные расходы на лекарства, будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не более 120 000 рублей.

Налоговый вычет за покупку лекарств можно получить для себя или членов своей семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.