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14 октября 2020, 13:30

Общество

В регионах России выпал первый снег

В регионах России выпал первый снег

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В среду, 14 октября, первый снег выпал в Хабаровске. Впрочем, уже к выходным в городе обещают снова бабье лето.

В Новосибирске снег не первый, в последних числах сентября зима уже заглядывала. В Западной Сибири ранние осадки считаются климатической нормой.

В Иркутске коммунальщики переходят на зимний режим работы. Испытание первым снегопадом и гололедицей они уже прошли. По прогнозам, скоро город ждет вторая зимняя волна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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