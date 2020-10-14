В регионах России выпал первый снег

В среду, 14 октября, первый снег выпал в Хабаровске. Впрочем, уже к выходным в городе обещают снова бабье лето.

В Новосибирске снег не первый, в последних числах сентября зима уже заглядывала. В Западной Сибири ранние осадки считаются климатической нормой.

В Иркутске коммунальщики переходят на зимний режим работы. Испытание первым снегопадом и гололедицей они уже прошли. По прогнозам, скоро город ждет вторая зимняя волна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.