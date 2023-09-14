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14 сентября, 07:15

Общество

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

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Слушатели онлайн-курсов получат возможность вернуть свои деньги, если будут разочарованы в обучении. Прецедент создал Верховный суд РФ. Он рассмотрел иск жителя Читы, который заплатил 250 тысяч рублей за курс развития бизнеса.

Поняв со временем, что ни к каким реальным результатам это не приведет, покупатель направил в компанию требование вернуть деньги, но получил лишь 8% от заплаченной суммы. Ему пришлось дойти до суда высшей инстанции, который признал его права и отправил дело на пересмотр.

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