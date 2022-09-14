Новости часа: в РФ разработали 9 тест-систем, которые позволяют за час выявить 7 инфекций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разработали девять тест-систем, которые позволяют всего за час выявить семь инфекций.

Объем субсидий авиакомпаниям РФ на внутренние рейсы снижен на три миллиарда рублей. Росавиация сообщила об этом.

Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня.