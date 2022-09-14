Новости часа: российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что

российские вакцины от коронавируса защищают от нового штамма, нужно прививаться.

Смертность снижается, и сейчас лучшее время, чтобы положить конец пандемии коронавируса. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ.

Расписание электричек на МЦД-2 изменится 19–23 сентября. Об этом сообщили в Дептрансе.