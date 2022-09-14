Попова заявила об эффективности отечественных вакцин от новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об эффективности отечественных вакцин от новых штаммов COVID-19. Также она рассказала, что волна коронавируса ушла в регионы.

Глава ведомства призвала вакцинироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.