Новости часа: туман опустится на Подмосковье в первый день потепления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туман опустится на Подмосковье в первый день потепления. Уровень погодной опасности подняли до желтого, прокомментировали синоптики.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств стартует в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

На дорогах Москвы в час пик 14 сентября обещают 7–8 баллов. Об этом сообщил Дептранс.