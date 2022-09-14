Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московской области 15 сентября

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московской области с 03:00 до 09:00 четверга, 15 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Видимость будет составлять 200–700 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.