Новости часа: москвичам пообещали комфортную погоду в выходные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Потепление придет в Москву 15 сентября и задержится на три дня. В выходные обещают около 20 градусов, рассказали синоптики.

Автомобильные базы для коммунальной техники в Москве подготовили к зиме. Об это сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Лесные пожары распространяются на юго-западе Франции, эвакуировали 840 человек. Об этом заявили СМИ.