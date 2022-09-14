Росреестр прекратил регистрировать сделки с микродолями в квартирах

Росреестр перестал регистрировать сделки с микродолями в квартирах. Продажа будет невозможна, если размер доли – менее шести квадратных метров. Таким образом собственников хотят защитить от вселения в квартиру посторонних.

В Россреестре рассказали, как действовать, если человек с микродолей смог заселиться, и что изменилось после принятия нового закона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.