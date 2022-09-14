Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho закроются осенью 2022 года

Магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho окончательно закроются осенью 2022 года. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости.

Весной 2023 года в России часть иностранных компаний планирует начать работать под новыми вывесками. Речь идет, например, о брендах Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. Кто уходит, кто остается, что с ассортиментом и ценами в торговых центрах Москвы? Какие еще магазины откроются в России под новыми вывесками? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.