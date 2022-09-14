Недовольные обострением отношений с Азербайджаном собрались у здания парламента Армении

У здания парламента Армении снова собираются люди, которые недовольны обострением отношений с Азербайджаном. Как сообщают местные СМИ, протестующие принесли с собой запасы воды и продукты, собираясь провести у стен парламента как можно больше времени.

Полицейские срочно выставляют оцепление, а демонстранты рассказывают, что планируют перекрыть все входы в здание Нацсобрания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.