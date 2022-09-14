Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось почти на 45 тыс за сутки

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось почти на 45 тысяч. В ряде регионов уже ввели масочный режим. В числе последних – Ульяновская область.

Ждать ли возвращения масочного режима в Москве? И не поздно ли вакцинироваться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

