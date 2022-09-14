Старшеклассники будут изучать спецоперацию ВС РФ на уроках истории

Российские школьники будут изучать спецоперацию на Украине на уроках истории. Соответствующее распоряжение издало министерство просвещения.

Также ученикам будут рассказывать о "геополитическом кризисе 2022 года и его влиянии на мировую систему". Что думают о нововведении родители школьников? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.