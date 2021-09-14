В Москве за сутки выявили 1 609 случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 609 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 362 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 796 человек, выписали при этом 744 пациента.

За минувшие сутки в России подтвердили 17 837 новых случаев коронавируса. В 1 148 (6,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Республике Бурятия – 0,14%, Московской области и Карачаево-Черкесской Республике – 0,18%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 226 миллионов. По последним данным, сейчас болеют 18,5 миллиона человек. 102 тысячи человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.