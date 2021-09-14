Россиянам рассказали, будут ли в стране ужесточать антиковидные меры

В Саудовской Аравии местного жителя за нарушение масочного режима приговорили к 5 месяцам тюрьмы. Антиковидные правила ужесточают во многих странах.

Будут ли ужесточать антиковидные меры в России? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.