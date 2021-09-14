Россиян обязали декларировать на таможне товары, которые везут не для себя

Россиян обязали декларировать на таможне багаж, который они провозят по просьбе знакомых. Наказать могут даже за алкоголь в подарок.

В случае обнаружения товары конфискуют, а также могут наложить штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.