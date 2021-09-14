Сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации заработал в Москве

В Москве заработал сервис по продлению QR-кодов. В случае ревакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" код будет приходить сразу, а при ревакцинации двухкомпонентным "Спутником V" – после получения второй дозы вакцины.

Код будет приходить в СМС, появляться в электронной медкарте и на портале mos.ru.

Привиться повторно можно в центрах вакцинации в поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в некоторых павильонах "Здоровая Москва" без предварительной записи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.