Более 4 млн рублей перевели москвичи в помощь пострадавшим в Курской области

С помощью сайта "Миллион призов" москвичи всего за сутки перевели пострадавшим жителям Курской области более четырех миллионов рублей. Перечислить можно от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю, количество переводов неограниченно.

Москва продолжает оказывать всю необходимую помощь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов. В пункты по сбору гуманитарной помощи "Мосволонтер" можно принести одежду, технику, еду и средства личной гигиены.

Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса и городских организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

