В Москве рассказали о результатах акции "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"

Большое количество женщин смогли узнать о кризисных центрах столицы в рамках акции "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". Об этом рассказала заммэра во вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Несмотря на то, что акцию запустили меньше месяца назад, она уже дала первые результаты. Среди них – большой отклик горожан и возросшее в два раза количество посещений сайта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

