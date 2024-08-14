Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 11:15

Общество

В Москве рассказали о результатах акции "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"

В Москве рассказали о результатах акции "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"

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Большое количество женщин смогли узнать о кризисных центрах столицы в рамках акции "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". Об этом рассказала заммэра во вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Несмотря на то, что акцию запустили меньше месяца назад, она уже дала первые результаты. Среди них – большой отклик горожан и возросшее в два раза количество посещений сайта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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