Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через российскую границу. Теперь въезжающим не нужно заполнять сведения о перенесенном коронавирусе. Постановление об этом главного санитарного врача Анны Поповой размещено на портале правовой информации.

Однако выборочно будут тестировать граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение ситуации по COVID-19. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.

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