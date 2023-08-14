Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Общество

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа

Москвичам рассказали о погоде в разных частях столицы

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

"Актуальный репортаж": в Мосприроде заявили, что в столице стало больше ос

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа

Новости часа: 6,5 тыс семей получили жилье по программе реновации в Москве в 2023 году

Синоптики спрогнозировали возвращение 30-гадусной жары в столицу

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 15 августа

Тридцатиградусная жара вернется в Москву после короткого похолодания

Новости часа: Москва лидирует в 7 из 9 рейтингов РФ по устойчивому развитию и экологии

Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через российскую границу. Теперь въезжающим не нужно заполнять сведения о перенесенном коронавирусе. Постановление об этом главного санитарного врача Анны Поповой размещено на портале правовой информации.

Однако выборочно будут тестировать граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение ситуации по COVID-19. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
обществотуризмвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика