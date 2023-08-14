17:15Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа
Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через российскую границу. Теперь въезжающим не нужно заполнять сведения о перенесенном коронавирусе. Постановление об этом главного санитарного врача Анны Поповой размещено на портале правовой информации.
Однако выборочно будут тестировать граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, которые прибывают из стран, где отмечено ухудшение ситуации по COVID-19. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсах из любых стран.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.