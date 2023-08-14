Новости часа: 6,5 тыс семей получили жилье по программе реновации в Москве в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6,5 тысячи семей получили жилье по программе реновации в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Раздел выставки "Станция Манеж" открыли на сайте Московского урбанистического форума. В скором времени там появятся расписания лекций, мастер-классов и дискуссий.

До 5 баллов ожидается вечером 14 августа на московских дорогах. Это данные ЦОДД.