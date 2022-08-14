В Братеевском каскадном парке проходит фестиваль фейерверков. Российская команда выступала в субботу вместе с Сербией, Мексикой и Киргизией. В воскресенье очередь Китая, Аргентины, Пакистана и Бразилии.

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