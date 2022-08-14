Жаркая погода установилась в Москве

Коммунальные службы Москвы в течение дня трижды проведут аэрацию. Сегодня днем столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса.

Столичный регион во власти западного антициклона, а это значит, что сухая и жаркая погода с температурой на 4–5 градусов выше нормы – это то, с чем придется смириться на ближайшие дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.