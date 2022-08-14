В России пятый день подряд выявляют более 20 000 заразившихся COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом. По данным Оперштаба по ситуации с COVID-19, за это время скончались 54 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что в стране пятый день подряд выявляют более 20 000 заразившихся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.