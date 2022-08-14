Телезрителям рассказали, где москвичи спасаются от жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары. Столичный регион во власти западного антициклона, а это значит, что сухая и жаркая погода с температурой на 4–5 градусов выше нормы.

Где москвичи спасаются от жары? Когда температура сбавит обороты? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.