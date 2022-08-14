За сутки в Москве выявили 7 020 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Москве удалось выявить 7 020 новых случаев COVID-19. За прошедшие 24 часа срочная медицинская помощь потребовалась 346 жителям столицы.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 4 752 человека, умер 21 пациент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.