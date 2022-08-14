На полигоне "Алабино" проходят соревнования по танковому биатлону

Подмосковный полигон "Алабино" на несколько дней снова превратился в поле боя. Там в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022" проходит одно из самых зрелищных состязаний современности – танковый биатлон.

Какая программа ждет посетителей мероприятия? И как добраться до полигона? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.