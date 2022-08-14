Соревнования по танковому биатлону проходят на подмосковном полигоне "Алабино"

Подмосковный полигон "Алабино" на несколько дней снова превратился в поле боя. Там в рамках армейских международных игр "АрМИ-2022" проходит одно из самых зрелищных состязаний современности – танковый биатлон.

Сегодня в турнире выступит российская команда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.