Российские больницы наполнились пациентами с COVID-19

Больные коронавирусом стали снова заполнять больницы. В России выросло число госпитализаций. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19. При этом заразились за сутки почти 29 тысяч человек.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусные ограничения пока вводить не собираются. По их словам, ситуация в стране не критическая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.