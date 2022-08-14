В Минтруде рассказали, когда заработает система соцстрахования для самозанятых

Социальное страхование для самозанятых заработает в следующем году. Сделать это можно по желанию, подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков. Сейчас в личном кабинете на сайте ПФР самозанятый может указать размер желаемой пенсии, чтобы узнать сумму, какую перечислять ежемесячно.

Есть и обратный вариант – проставить сумму, которую готов вносить, и на ее основе рассчитать причитающуюся пенсию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.