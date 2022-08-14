Москвичу, не уступившему дорогу трамваю, выставили счет на 1 млн рублей

Москвичу, который не уступил дорогу трамваю, выставили счет почти на 1 миллион рублей. Такие маневры на дорогах столицы – явление не редкое.

На основании чего город посчитал убытки? И во что обойдется битва за дорогу с общественным транспортном? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.