Жителям Москвы рассказали о погоде в воскресенье

Сегодня в Москве будет жарко. Дневная температура будет достигать 28–30 градусов. Это выше климатической нормы на 3–5 градусов. От ультрафиолета при таком активном солнце необходимо защищаться с помощью головных уборов, SPF-средств и солнцезащитных очков.

Атмосферное давление прогнозируется повышенное – 765 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, едва уловимый – около 1–2 метров в секунду. Осадков не ожидается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.