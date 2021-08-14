Синоптики продлили купальный сезон в Москве

Синоптики обрадовали любителей поплавать в открытой воде. Они продлили купальный сезон в Москве и области еще почти на неделю. Все благодаря жаркому лету. Сейчас температура воды в Москве-реке составляет плюс 20–21 градус. Это вполне комфортно для купания. Воздух в ближайшие дни тоже будет достаточно теплым, чтобы москвичам захотелось окунуться. Следующая неделя обещает быть по-летнему солнечной. Купаться можно будет вплоть до Яблочного Спаса, в этом году он приходится на 19 августа.

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