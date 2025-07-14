14 июля, 07:45Общество
Синоптики спрогнозировали осадки в некоторых районах столицы 14 июля
Дожди остудят столицу после череды аномально жарких дней. Осадки ожидаются в ряде районов в послеобеденные часы 14 июля, а ближе к вечеру город накроют грозы.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся примерно до 29 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 745 миллиметров ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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