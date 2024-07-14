Новости мира: каскадер прошел по натянутой стропе 3,5 километра в Италии

Голливудский каскадер прошел по самой длинной стропе в мире. Она натянута между материковой частью Италии и островом Сицилия. Чтобы преодолеть путь в 3,5 километра, Яану Роозе потребовалось три часа. Однако установить рекорд он не смог. Несмотря на то, что он прошел больше, чем его предшественник, за 80 метров до финиша он сорвался.

Тем времнем в китайском океанариуме прошла необычная свадебная церемония, на которой женихом и невестой стали два пингвина. Известно, что на мероприятие пригласили гостей-птиц, а развлекал всю стаю профессиональный ведущий. В качестве угощения птицам предложили рыбу.

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