Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 10:30

Общество

Новости мира: каскадер прошел по натянутой стропе 3,5 километра в Италии

Новости мира: каскадер прошел по натянутой стропе 3,5 километра в Италии

Новости мира: покушение на Трампа было совершено в США

Эксперт рассказала, как выбрать качественный зерненый творог

Москвичам рассказали о погоде 14 июля

Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Новости часа: ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Москва 24 запустила конкурс в своем телеграм-канале

Голливудский каскадер прошел по самой длинной стропе в мире. Она натянута между материковой частью Италии и островом Сицилия. Чтобы преодолеть путь в 3,5 километра, Яану Роозе потребовалось три часа. Однако установить рекорд он не смог. Несмотря на то, что он прошел больше, чем его предшественник, за 80 метров до финиша он сорвался.

Тем времнем в китайском океанариуме прошла необычная свадебная церемония, на которой женихом и невестой стали два пингвина. Известно, что на мероприятие пригласили гостей-птиц, а развлекал всю стаю профессиональный ведущий. В качестве угощения птицам предложили рыбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоза рубежомживотныевидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика