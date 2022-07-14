Новости последнего часа: РФ 14 июля провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Россия в четверг, 14 июля, проводила 5 гуманитарных акций в районах спецоперации.

США временно вывели из-под санкций бывшую "дочку" Газпрома Gazprom Germania.

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до конца четверга, 14 июля.

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