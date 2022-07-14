Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды в Москве

Столичных рестораторов попросили закрыть сегодня летние веранды. Все городские службы приведены в режим готовности.

В некоторых районах уже начался ливень. Как сообщили в МЧС, также ожидается гроза, град и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Такая ситуация сохранится до 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.