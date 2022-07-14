Бесплатные прогулки на теплоходе доступны участникам проекта "Добрый автобус"

Бесплатные прогулки на теплоходе по круговому маршруту теперь доступны участникам проекта "Добрый автобус". Полюбоваться красотами столицы с Москвы-реки можно будет четыре раза в неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса. В рамках программы "Московское долголетие" в мае работа "Добрых автобусов" была возобновлена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.