Новости последнего часа: бархатный сезон начнется в столице 15 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 июля в Москве начнется бархатный сезон. Температура воды и воздуха примерно сравняются, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речные прогулки теперь доступны пассажирам "Доброго автобуса". Об этом заявил Дептранс.

Преемником бренда Valio станет "Виола". Продукция появится на прилавках этим летом, рассказала компания.