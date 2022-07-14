Москвичей предупредили о грозе и ливне с сильным ветром

В Москве в ближайшие несколько часов начнется ливень с грозой, возможен град. Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды.

Горожан призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.