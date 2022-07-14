Новости последнего часа: столичных водителей призвали быть внимательнее из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс призвал водителей быть внимательнее за рулем во время дождя, грозы и сильного ветра в Москве.

Россия в качестве ответной меры приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии. Об этом заявили в МИД РФ.

Калининград ждет возобновления ж/д поставок в ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.